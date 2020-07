Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Zu schnell und keinen Führerschein

Ludwigshafen (ots)

BAB 65 Gem. Haßloch. Denkbar ungünstig endete die morgendliche Fahrt für einen 42-jährigen Mann aus Mannheim mit seinem Pkw auf der BAB 65 in Richtung Landau, unmittelbar vor der Anschlussstelle Haßloch am frühen Samstagmorgen, den 04.07.20. In diesem Bereich besteht eine zwei-Spurige Baustelle, in der eine Maximalgeschwindigkeit von 60 km/h ausgeschildert ist. Dies schien den Fahrer jedoch nicht sonderlich zu interessieren, denn ein Provida-Fahrzeug der Polizeiautobahnstation Ruchheim konnte bei dem Pkw eine Geschwindigkeitsüberschreitung von 28 km/h feststellen. Das größere Problem zeigte sich allerdings erst, als der Fahrer in der Verkehrskontrolle seinen Führerschein aushändigen sollte. Diesen hatte der Mann nämlich Anfang des Jahres abgeben müssen wegen eines anderen Verkehrsdelikts. Somit war die Weiterfahrt für den Herrn untersagt und der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. Neben dem Bußgeld für den Geschwindigkeitsverstoß kommt nun noch eine Strafanzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis auf den Mann zu.

