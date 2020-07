Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Dachstuhlbrand in Wohnhaus

Deidesheim (ots)

In der Nacht vom 04.07. auf den 05.07.2020, gegen 03:50 Uhr, kam es zu einem Dachstuhlbrand in der Steingasse in Deidesheim. Die Bewohner des Gebäudes wurden durch den Brand geweckt, konnten das Gebäude unverletzt verlassen und wurden anderweitig untergebracht. Das Feuer griff auf das Dach eines Nachbargebäudes über, konnte aber durch die Feuerwehr zügig gelöscht werden. Der Sachschaden beläuft sich nach einer ersten Einschätzung auf ca. 25000 Euro. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit insgesamt neun Fahrzeugen im Einsatz. Die Brandursache ist bislang unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt.

