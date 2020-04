Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Brand mehrerer Recyclingcontainer

Gadebusch (ots)

In den Nachtstunden (02:00 Uhr) des heutigen Tages wurde die Polizei über einen Brand in der Rosa-Luxemburg-Straße in Gadebusch informiert. Vor Ort eingetroffen hatten die Flammen im Bereich des Containerabstellplatzes bereits mehrere Recyclingcontainer erfasst. Kurze Zeit später traf die Freiwillige Feuerwehr Gadebusch ein und begann mit den Löscharbeiten. Neben sechs total zerstörten Containern wurde zudem ein in unmittelbarer Nähe befindliches Auto durch die starke Hitzeeinwirkung beschädigt. Eine nur wenige Meter entfernte Fassade eines Mehrfamilienhauses hatte sich laut eines von Einsatzkräften durchgeführten thermografischen Scans erheblich aufgeheizt. Der entstandene Gesamtschaden beträgt ca. 5.000 EUR. Die Polizei in Gadebusch nahm eine Anzeige wegen schwerer Brandstiftung auf. Die Kripo untersuchte den Tatort und übernahm die Ermittlungen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Gadebusch unter der Telefonnummer 03886/7220 zu melden.

