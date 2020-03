Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei zieht völlig betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr - Haan - 2003032

Mettmann (ots)

Am Donnerstagabend (5. März 2020) hat die Polizei in Haan einen völlig betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, der kurz zuvor an der Bleichstraße einen Verkehrsunfall verursacht hatte. Dabei war glücklicherweise nur ein Blechschaden entstanden.

Das war passiert:

Gegen 19:50 Uhr rief eine Zeugin bei der Polizei an, weil sie an der Ecke Grünstraße / Bleichstraße einen augenscheinlich erheblich betrunkenen Mann dabei beobachtet hatte, wie dieser gerade ein Auto starten wollte. Nur kurz darauf trafen die Beamten an der angegeben Adresse ein. Dort trafen sie auf den 39 Jahre alten Autofahrer aus Haan, der tatsächlich erheblich betrunken im Auto saß. Als sie den Mann aufforderten, aus seinem Wagen, einem Opel Insignia, zu steigen, konnte sich dieser kaum auf den Beinen halten. Zudem hatte der Mann erhebliche Schwierigkeiten, sich zu artikulieren. Der Mann war derart betrunken, dass er nicht einmal in der Lage war, in das Atemalkoholtestgerät der Polizeibeamten zu pusten.

Bei weiteren Ermittlungen vor Ort stellten die Polizisten fest, dass der Mann offenbar kurz zuvor mit seinem Opel verunfallt war. Bei einer Absuche konnten die Beamten feststellen, dass der Mann gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Anhänger gefahren war, wobei ein Schaden in Höhe von einigen Hundert Euro entstanden war.

Die Konsequenzen für den Haaner:

Er musste mit zur Polizeiwache, wo zur Beweissicherung die ärztliche Entnahme einer Blutprobe angeordnet und durchgeführt wurde. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Gegen 22:30 Uhr durfte der Mann die Wache wieder verlassen - er wurde von Verwandten abgeholt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet wegen Gefährdung des Straßenverkehrs durch Fahren unter Alkoholeinfluss.

