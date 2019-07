Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Ausgelöster Heimrauchmelder durch verschmorten Toaster

Bild-Infos

Download

Mönchgladbach-Hockstein, 30.07.2019, 17:21 Uhr, Amselstraße (ots)

Am heutigen Abend wurde die Feuerwehr auf die Amselstraße in Mönchengladbach-Hockstein gerufen. Dort hatte ein Toaster in der Küche eines Einfamilienhauses geschmort und das gesamte Haus verraucht. Als der Eigentümer nach Hause kam, lösten bereits die Heimrauchmelder aus. Die Feuerwehr brachte das verschmorte Elektrogerät ins Freie und lüftete das Haus. Durch das frühe Auffinden des Brandes entstand kein weiterer Sachschaden.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), ein Löschfahrzeug der FRW III (Rheydt), der Rettungsdienst mit Notarzt und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Carsten Kommer

Rückfragen bitte an:



Stadt Mönchengladbach

Fachbereich 37 - Feuerwehr

Führungs- und Lagezentrum

Stockholtweg 132

41238 Mönchengladbach

Telefon: 02166/9989-0

Fax: 02166/9989-2114

Pressebetreuung: 02166/9786535

E-Mail: leitstelle.feuerwehr@moenchengladbach.de

http://www.feuerwehr-mg.de/

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell