Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach, B 31/Rimsinger Ei - Verkehrsunfall

Freiburg (ots)

Breisach - Am Freitagabend, 06. März 2020, ereignete sich kurz vor 19:30 Uhr beim Rimsinger Ei ein Verkehrsunfall, bei dem Sachschaden in Höhe von etwa 31.000 Euro entstand. Ein Lkw-Fahrer, der auf der B 31 in Richtung Oberrimsingen unterwegs war, missachtete das Stopp-Schild und somit die Vorfahrt eines von rechts kommenden Pkws. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wodurch der Pkw um 180 Grad gedreht wurde. Der Lkw-Fahrer sowie zwei Mitfahrer erlitten durch den Zusammenstoß leichtere Verletzungen; der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Infolge der Geschwindigkeit und des nicht gesicherten Transportgutes auf der Ladefläche des Lkws, kam es zu einem Umherfliegen der Ladung. Ein weiterer Pkw, der die B31 von Rimsingen kommend in Richtung Breisach befuhr, wurde auf der Fahrerseite von einem nicht näher bestimmbaren Ladungsteil getroffen. An dem Pkw entstand Sachschaden. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Breisach unter der Rufnummer 07667 9117-0 in Verbindung zu setzen.

