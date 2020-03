Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Gast hat Strafe nicht bezahlt - Festnahme

Freiburg (ots)

Eine gegen ihn verhängte Geldstrafe hatte der Besucher einer Gaststätte in Waldshut-Tiengen nicht bezahlt, weshalb er nach einem Vorfall dort in der Nacht zum Sonntag, 08.03.2020, festgenommen wurde. Der Wirt hatte den 23-jährigen des Gastraumes verwiesen, nachdem dieser andere Gäste belästigt hatte. Da er aber nicht gehen wollte, rief der Wirt die Polizei. Als der Name des Gastes von der Polizei überprüft wurde, stellte sich heraus, dass eine Geldstrafe aus einem Strafverfahren offen war. Da der Gast diese nicht begleichen konnte, wurde er festgenommen und kam ins Gefängnis.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell