Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutöschingen: Unbekannte dringen in leerstehendes Haus ein

Freiburg (ots)

Unbekannte sind am Samstagabend, 07.03.2020, in ein leerstehendes Haus in Wutöschingen eingedrungen. Gegen 20:00 Uhr war dies der Polizei gemeldet worden. Diese fand einen eingetretenen Glaseinsatz an der Haustüre vor. Durch die Öffnung konnten die Tatverdächtigen die Türe entriegeln und dürften das Haus betreten haben. Bis zum Eintreffen der Polizei war allerdings niemand mehr drinnen. Im Haus in der Degernauer Straße befinden sich keine Wertgegenstände. Der Polizeiposten Wutöschingen (Kontakt 07746 9285-0) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

