Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: 3-jähriges Kind am Gleisbett alleine unterwegs

Freiburg (ots)

Am Gleisbett in WT-Tiengen hat sich ein 3-jährige Mädchen am Samstag, 07.03.2020, gegen 13:40 Uhr, aufgehalten. Ein Mann führte das Kind schnell dort weg. Keine fünf Minuten später passierte ein Zug den Bereich. Da das Mädchen beharrlich ihren Namen nicht sagte, wurde die Polizei verständigt. Aber auch die Uniform schien wenig Eindruck auf die kleine Ausreißerin zu machen, denn sie war weiterhin äußerst schweigsam. Glücklicherweise fand sich der suchende Vater, so dass die Identität dann klar wurde. Das Mädchen war von zu Hause ausgebüxt.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell