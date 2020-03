Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Görwihl: Lieferwagen prallt gegen Baum - Fahrer leicht verletzt

Freiburg (ots)

Der Fahrer eines Lieferwagens ist bei einem Verkehrsunfall am Freitag, 06.03.2020, auf der L 153 zwischen Strittmatt und Görwihl leicht verletzt worden. Der 32-jährige war kurz vor 11:00 Uhr bei winterlichen Straßenverhältnissen mit seinem VW Crafter ins Schleudern geraten und gegen einen Baum geprallt. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Mit dem Rettungsdienst kam er zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Der Blechschaden am VW liegt bei rund 7000 Euro.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell