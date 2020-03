Polizei Braunschweig

POL-BS: Nachbarwohnung sei mit Schädlingen befallen - Unter diesem Vorwand gelangten die Täter in die Wohnung

Braunschweig (ots)

Nachbarwohnung sie mit Schädlingen befallen - Unter diesem Vorwand gelangten die Täter in die Wohnung Braunschweig, Heidberg 04.03.2020, 09.30 bis 10 Uhr

Trickdiebe kamen in die Wohnung einer 88-Jährigen, untersuchten die gesamte Wohnung und entwendeten die Türsprechanlage.

Am Mittwochmorgen gelangten zwei Männer in das Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses und klingelten an der Wohnungstür einer Seniorin. Sie gaben vor, Schädlingsbekämpfer zu sein und eigentlich einen Termin in der Nachbarwohnung vereinbart zu haben. Da ihnen dort aber nicht geöffnet wurde, schlugen sie vor die Zeit zu nutzen und stattdessen die Wohnung der 88-Jährigen zu überprüfen. Dies müsse eh noch geschehen.

Nachdem die fremden Herren in die Wohnung gelangt waren, zeigten sie der Frau sogar noch ein paar "Krabbeltiere", die sie angeblich gerade in ihrer Wohnung gefunden hätten. Damit verstärkten sie den Vorwand, die gesamte Wohnung absuchen zu müssen.

Nachdem sich die 88-jährige Wohnungsinhaberin einen Moment hingesetzt hatte, verschwanden die Männer ungesehen und hinterließen geöffnete Schubladen und Kommoden. Mitgenommen haben sie die Türsprechanlage. Ob Schmuck oder andere Wertsachen entwendet wurden, muss noch abschließend geklärt werden.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Trickdiebstahls.

