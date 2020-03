Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt: alkoholisierter Fahranfänger gestoppt

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Stadt Titisee-Neustadt;]

Am Samstag, 07.03.2020 um 04:25 Uhr fiel einer Polizeistreife in der Hauptstraße in Neustadt ein Fahrzeug auf, welches beim Abbiegen über einen Bordstein fuhr und danach stark beschleunigte. Bei der anschließenden Kontrolle wurde bei dem 18-jährigen PKW-Fahrer durch die Beamten deutlicher Atemalkoholgeruch wahrgenommen. Ein Atemalkoholtest ergab ein Ergebnis, welches deutlich über dem erlaubten Grenzwert liegt. Bei dem jungen Mann wurde daraufhin im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde von der Polizei einbehalten. Für Fahranfänger bis 21 Jahre sowie in der Probezeit gilt die 0,0 Promille-Grenze. Den PKW-Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

SB PK: 07651 9336-0

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell