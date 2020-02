POL-RE: Haltern am See: EBike-Fahrer stürzt bei Bremsmöver

Polizeipräsidium Recklinghausen

Mittwoch, gegen 9 Uhr, wollte ein 73-jähriger Autofahrer aus Haltern am See vom Nordwall nach rechts in die Lohstraße abbiegen. Dabei kam auf dem Radweg des Nordwall ein 67-jähriger EBike-Fahrer aus Haltern am See emtgegen. Sowohl der Autofahrer als auch der EBike-Fahrer bremsten stark ab, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Bei dem Bremsmanöver stürzte der 67-Jährige, ohne mit dem Auto des 73-Jährigen zusammgestoßen zu sein. Durch den Sturz wurde der 67-Jährige so verletzt, dass er zur weiteren ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste.

