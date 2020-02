Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Wettbüro überfallen

Recklinghausen (ots)

Am Dienstag, gegen 23:20 Uhr, bedrohte ein unbekannter, maskierter Mann die Mitarbeiterin eines Wettbüros an der Borkener Straße mit einem Messer. Er forderte sie auf die Kasse zu öffnen, anschließend steckte er das Wechselgeld ein. Vor seiner Flucht sperrte er die 43-Jährige aus Dorsten in einem Flur ein. Der Täter floh in Richtung Hervest.

Personenbeschreibung: männlich, ca. 190 cm groß, breitere Hüften, Statur nicht dick, dunkle Maske, dunkle Hose, dunkle Jacke (Länge bis zur Hüfte), dunkle Stoffhandschuhe, sprach sehr gutes Deutsch mit englischem Akzent

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter der 0800 2361 111 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Andreas Lesch

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell