Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Falscher Wasserwerker

Bad Dürkheim (ots)

Bereits am Donnerstag stellte sich eine Person als Wasserwerker vor und gab an, dass das Wasser verunreinigt sei. Der Person wurde Einlass in die Wohnung gewährt. Erst am Folgetag wurde festgestellt, dass Wertgegenstände in Höhe von 8000EUR entwendet wurden. Der Täter wurde beschrieben ca. 40 Jahre, groß, kräftig, akzentfreies Deutsch, stark gebräunt, kurze dunkelblonde Haare, kurzer Backenbart. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ



Weinstr. Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon 06322 963-0

Telefax 06322 963-120

pibadduerkheim@polizei.rlp.de



Christian Sauerhöfer



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell