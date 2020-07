Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Sachbeschädigung an parkenden Fahrzeugen

Weisenheim am Sand (ots)

Zu zwei Sachbeschädigungen an Fahrzeugen kam es in den Nächten von Dienstag auf Mittwoch, sowie Donnerstag auf Freitag in der Schiffergasse in Weisenheim am Sand. Unbekannte Täter zerkratzten den Fahrzeuglack auf beiden Seiten der Fahrzeuge. Es dürfte ein Sachschaden von ca. 5000EUR entstanden sein. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

