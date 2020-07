Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Motorradfahrer ohne Führerschein verursacht Verkehrsunfall

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 02.07.2020, um 17.19 Uhr, befuhr ein 34-jähriger mit einem Motorrad die B9 in Fahrtrichtung Ludwigshafen. In Höhe der Anschlussstelle Edigheim fuhr er auf den vor ihm fahrenden Opel auf. Er verlor dadurch die Kontrolle und stürzte mit dem Motorrad. Durch den Sturz erlitt der 34-Jährige leichte Verletzungen und musste von Rettungsdienst zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht werden. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Motorradfahrer nicht den erforderlichen Führerschein hat. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

