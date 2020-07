Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Neustadt/W.: Erneuter Vandalismus an Hochsitz

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Bisher unbekannte Täter*innen beschädigten im Zeitraum von Mittwoch auf Donnerstag (01.07.-02.07.2020) einen Jägerhochsitz im Jagdrevier Neustadt Hambach-Hinterwald. Die Täter*innen rissen mutwillig Teile des Hochsitzes ab um sie im Anschluss in ein umliegendes Gebüsch zu werfen. Hierbei entstand ein Sachschaden von mindestens 300 Euro. In der jüngeren Vergangenheit kam es wiederholt zu Sachbeschädigungen in den Wäldern um Neustadt. Die polizeilichen Ermittlungen zur Aufklärung der Tat dauern aktuell noch an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße



Florian Jäger, Polizeikommissar



Telefon: 06321-854-0

E-Mail: pineustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell