Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - jugendliche Sprayer unterwegs

Bad Dürkheim (ots)

Am 02.07.2020 konnten an der Unterführung der B37 zwischen Grethen und Bad Dürkheim zwei jugendliche männliche Personen beobachtet werden, die mit Spraydosen Graffitis und Schriftzüge an die Wände sprühten. Nachdem sie entdeckt wurden, entfernten sie sich unerkannt in verschiedene Richtungen. Die Örtlichkeit wurde umgehend durch eine Streifenbesatzung angefahren. Die Jugendlich konnten im Rahmen der Nahbereichsfahndung aber nicht mehr angetroffen werden. Die Jugendlichen waren ca. 1,80 m groß und schlank. Sie trugen kurze schwarze Hosen, schwarze T-Shirts, dunkle Schuhe und weiße Mund-Nasen-Masken. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

Daniel Mischon, Leiter Kriminal- und Bezirksdienst



Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon: 06322 963 0

Telefax: 06322 963 120

E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



