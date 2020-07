Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall zwischen E-Bikes mit verletzten Personen

Mertesheim (ots)

Am Mittwoch, den 01.07.2020, befuhr ein 49-jähriger E-Bike-Fahrer aus dem Donnersbergkreis den Radweg parallel der Eistalstraße aus Richtung Mertesheim kommend in Richtung Grünstadt. In einem Kurvenbereich kollidierte er mit einem aus der Verbandsgemeinde Leiningerland stammenden, 24-jährigen E-Bike-Fahrer. Hierdurch kamen beide Fahrer zu Fall und verletzten sich leicht. Der 49-jährige Fahrer hat vermutlich einen Armbruch erlitten; der 24-jährige Verletzungen im Schulterbereich. Zur ärztlichen Behandlung wurden beide in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der an beiden E-Bikes entstandene Sachschaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt



Telefon: 06359-93120

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell