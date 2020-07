Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Neustadt/Weinstraße: Polizeieinsatz gestört

Neustadt/Weinstraße (ots)

Für größeres Aufsehen sorgte am 01.07.2020 in den späten Abendstunden ein Einsatz des Rettungsdienstes und der Polizei in der Konrad-Adenauer-Straße. Eine stark alkoholisierte Frau, welche sich in einer hilflosen Lage befand, sollte der medizinischen Versorgung zugeführt werden. Hierbei kam es zwischen Anwohnern und unbeteiligten Personen zu gegenseitigen Beleidigungen. Durch die Polizei musste ein 19-jähriger Mann, welcher fortwährend die polizeilichen Maßnahmen behinderte, bis zur Beendigung des Einsatzes von der Örtlichkeit entfernt werden. Die alkoholisierte Frau wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße



Florian Jäger, Polizeikommissar



Telefon: 06321-854-0

E-Mail: pineustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell