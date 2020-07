Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - verdächtige Fahrzeuge

Bad Dürkheim (ots)

Am 01.07.2020 wurden im Rahmen der Streife auf dem Wohnmobilstellplatz in Bad Dürkheim mehrere verdächtige Fahrzeuge festgestellt und einer Kontrolle unterzogen. Es handelte sich jeweils um kleinere Transporter mit Leitern auf dem Dach. Ebenfalls wurden Wohnwägen mitgeführt. Alle Fahrzeuge waren in Großbritannien bzw. Irland zugelassen. Ermittlungen ergaben, dass mehrere Fahrzeuge in der Vergangenheit mit dem Betrugsphänomen der sogenannten Teerkolonnen bzw. Dachhaie in Verbindung gebracht wurden. Hierbei werden nicht nur überteuerte, sondern oft auch oft unnötige Pseudoreparaturen an der Haustür offeriert. Es kam bislang im Bereich der Polizei Bad Dürkheim zu keiner Meldung über strafbare Handlungen. Durch das Ordnungsamt wurde den Personen ein Platzverweis erteilt, dem sie auch nachkamen. Weiter Hinweise zur Kriminalprävention finden sie unter: https://www.polizei.rlp.de/de/aufgaben/

