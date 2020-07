Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Versuche von Enkeltrickbetrug

Haßloch (ots)

Am Mittwoch, 01.07., zwischen 10.00 und 14.00 Uhr versuchte eine Trickbetrügerin, die von den Angerufenen an Hand der Stimme als eindeutig weiblich und akzent- und dialektfrei deutsch sprechend beschrieben wurde, unter Vorwand Geld zu erlangen. Zu diesem Zweck rief sie 7 ältere Männer und Frauen aus Haßloch im Alter von 67 (1 Fall) und 82 bis 90 Jahren an, und gab sich jeweils als Enkelin oder sonstige Bekannte aus, die dringend Geld bräuchte. Zum Erfolg kam sie damit nicht, da die angerufenen Personen recht gut reagierten, indem sie entweder gleich das Gespräch beendeten, zumindest aber nicht auf die Forderungen eingingen. Die Polizei warnt davor, sich in solchen seit Jahren bekannten Fällen und Vorgehensweisen zur Herausgabe von Informationen oder Geld bzw. Wertgegenständen bewegen zu lassen. Das Gespräch schnellstmöglich zu beenden und die Polizei in Kenntnis zu setzen, sei der richtige Weg. Ebenfalls wird darauf hingewiesen, dass es für den betrügerischen Anrufer technisch möglich sei, eine von ihm gewählte Rufnummer beim Anrufer erscheinen zu lassen. Insofern sollte man sich auch durch scheinbar bekannte Nummern oder "offizielle Stellen" nicht verleiten lassen. Bei den 7 Fällen vom Mittwoch war in mindestens einem Fall eine - tatsächlich vermutlich nicht vorhandene - Durchwahl der Gemeindeverwaltung Haßloch angezeigt worden.

