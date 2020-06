Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Einbruch in eine Schule

Lengerich (ots)

Unbekannte Täter haben sich am vergangenen Wochenende auf dem Areal der Grundschule am Schrägweg aufgehalten. Am Freitagnachmittag (19.06.2020) um 16.30 Uhr war an dem Gebäude noch alles in Ordnung. Am Montagmorgen (22.06.2020) wurden dann verschiedene Beschädigungen festgestellt. Die Unbekannten waren zunächst zur Eingangstür der Schule gegangen. Nachdem sie dort gescheitert waren, gingen sie zur Rückseite des Gebäudes. Dort zertrümmerten sie eine Fensterscheibe und stiegen hinein. In einem Büro suchten sie in einigen Schränken und Schubladen nach Diebesgut. Nach ersten Erkenntnissen haben die Unbekannten nichts mitgenommen. Der Sachschaden wird auf etwa 800 Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05481/9337-4515.

