Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bo., Raub Geld gestohlen

Steinfurt (ots)

Am Kroosgang ist in der Nacht zum Samstag (20.06.2020) ein 49-jähriger Steinfurter beraubt worden. Der Geschädigte war gegen 00.30 Uhr zu Fuß in Richtung Kolpingstraße unterwegs. Im Eingang der Sparkasse sah er zu der Zeit vier junge Erwachsene stehen. Er war bereits über den Fußgängerüberweg an der Kolpingstraße gegangen, als er plötzlich zwei der jungen Männer hinter sich sah. Unmittelbar bekam er einen so heftigen Stoß, dass er zu Boden fiel. Nachdem ihn die Unbekannten noch geschlagen hatten, griffen sie in seine Kleidung und erbeuteten dabei einen größeren Bargeldbetrag. Nach dem Raub gingen die Beiden zurück zur Sparkasse. Die vier jungen Erwachsenen waren etwa 20 Jahre alt, alle etwa 180 cm groß und schlank. Sie hatten dunkle Haare und sprachen wenig, in einer nicht deutschen Sprache. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Raub oder zu den Unbekannten geben können, Telefon 02551/15-4115. Sie fragt: Wer hat die vier Personen dort gesehen? Wer kann Angaben zu ihnen machen?

