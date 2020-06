Polizei Steinfurt

POL-ST: Westerkappeln, Sachbeschädigungen

Westerkappeln (ots)

Vom Vorplatz des Kindergartens an der Kirchstraße in Westerkappeln ist am frühen Samstagmorgen (20.06.2020), gegen 06.00 Uhr, ein Feuer gemeldet worden. Unbekannte Personen hatten einen mit nicht mehr eindeutig erkennbaren Inhalt, vermutlich Müll, gefüllten Einkaufswagen angezündet. Die eingesetzte Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Auf dem Vorplatz lagen Scherben von Glasflaschen und teilweise ganze Glasflaschen. Zudem waren vor dem Eingangstor des Kindergartens eine Leitbake verbogen und im Eingangstor des Gebäudes ein Blatt Papier angezündet worden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 05451/591-4315.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell