Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Feuer gemeldet

Greven (ots)

Am Sonntagabend (21.06.2020) wurde der Feuerwehr und der Polizei gemeldet, dass es an der Saerbecker Straße im Unterholz brennen würde. Vorbeifahrende Radfahrer hatten gegen 20.35 Uhr an der Straße Up´n Nien Esch, gegenüber dem Raiffeisenmarkt, einen Feuerschein hinter einem Stromverteilerhäuschen bemerkt. Die eingesetzte Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Es hatten auf einer Fläche von etwa 1 x 1 Meter Papier/Pappe und Holz gebrannt. Dort stand zudem ein Grill auf einer Grünfläche, die unmittelbar an ein Maisfeld angrenzt. Ein Schaden an der Gebäuderückwand des unmittelbar angrenzenden Stromverteilerhäuschens ist nicht entstanden. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02571/928-4455.

