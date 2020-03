Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim-Lützelsachen: Wohnhaus nach Dachstuhlbrand unbewohnbar - Sachschaden über 200.000 Euro - keine Verletzten

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Aus bislang noch nicht endgültig geklärter Ursache kam es am Montag gegen 11.30 Uhr im Dachstuhl eines Wohnhauses in der Hirtengasse zu einem Brand. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs hielt sich niemand in dem Gebäude auf. Zwei im Haus befindliche Hunde wurden durch die Tierrettung in Sicherheit gebracht. Nach den bisherigen ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von über 200.000 Euro.

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Weinheim, Großsachen und Lützelsachsen waren mit 45 Wehrleuten im Einsatz und konnten ein Übergreifen der Flammen auf ein Nachbargebäude verhindern.

Das Haus ist derzeit unbewohnbar, die Bewohner konnten in einer anderen Wohnung untergebracht werden.

Während der Löscharbeiten leitete die Polizei den Verkehr innerorts um.

Das Gebäude kann derzeit noch nicht betreten werden. Die weiteren Ermittlungen haben die Brandexperten des Kriminalkommissariats Mannheim übernommen.

