POL-MA: Leimen-Gauangelloch: 60-jähriger Autofahrer mit über 2,6 Promille am Lenkrad

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Mit über 2,6 Promille Alkohol war ein 60-jähriger Autofahrer am Sonntag kurz vor 19 Uhr in der Straße Am Gickelsberg unterwegs. Wegen Streitigkeiten war die Polizei zuvor zu der Adresse gerufen worden. Noch während die Beamten den Sachverhalt abklärten kam der zuvor an dem Streit Beteiligte mit seinem Auto angefahren. Aufgrund des deutlichen Alkoholgeruchs wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Auf dem Revier entnahm ein Arzt eine Blutprobe, der Fahrzeugschlüssel und der Führerschein wurden sichergestellt.

