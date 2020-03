Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Beim Abbiegen entgegenkommendes Fahrzeug gestreift und einfach weitergefahren - Polizei sucht Zeugen

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitag gegen 14.10 Uhr an der Kreuzung B 3/Gewerbestraße/Prankelstraße ereignete, sucht die Polizei. Der Fahrer eines VW-Golf überquerte die B 3 beim Grünlicht von der Gewerbestraße in Richtung Prankelstraße. Ein entgegenkommender Autofahrer bog nach links auf die B 3 ab und touchierte dabei den VW-Golf. Ohne anzuhalten fuhr der Verursacher einfach weiter, ohne sich um den entstandenen Schäden in Höhe von ca. 1.500 Euro zu kümmern. Nach Angaben des Geschädigten soll es sich bei dem Auto des Verursachers und einen Opel mit HD-Kennzeichen gehandelt haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Telefon 0621/174-4222 bei der Verkehrspolizei in Mannheim zu melden.

