Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, versuchter Einbruch

Rheine (ots)

In der Nacht zum Samstag (20.06.2020) wollten unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Adlerstraße einsteigen. Am Freitagabend, gegen 21.10 Uhr, war an dem Gebäude noch alles in Ordnung. Am nächsten Morgen (20.06.2020), um 10.00 Uhr, wurde dann bemerkt, dass sich Unbekannte an der Hauseingangstür zu schaffen gemacht hatten. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05971/938-4215.

