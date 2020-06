Polizei Steinfurt

POL-ST: Recke, Verkehrsunfall/Flucht

Recke (ots)

Im Zeitraum zwischen Mittwochnachmittag (17.06.2020), 16.00 Uhr und Freitagvormittag (19.06.2020), 09.30 Uhr, ist in Recke ein Auto angefahren worden. Der schwarze Peugeot war auf dem Parkplatz an der Hauptstraße 43 abgestellt worden. Der Schaden an der Beifahrertür beträgt etwa 500 Euro. Hinweise zum Verursacher liegen nicht vor. Hinweise bitte unter Telefon 05451/591-4315.

