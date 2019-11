Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Schöningen: Linienbus streift Hauswand - Fahrgäste bleiben unverletzt

Wolfsburg (ots)

Schöningen, Klosterfreiheit 21.11.19, 06.40 Uhr

Zum Glück unverletzt blieben bei einem Verkehrsunfall im morgendlichen Berufsverkehr vier Fahrgäste in einem Linienbus in Schöningen. Den Ermittlungen zufolge streifte um 06.40 Uhr auf der Straße Klosterfreiheit ein 59 Jahre alter Busfahrer in einer Rechtskurve eine Hauswand. Der 59-Jährige gab an, er wollte einem entgegenkommenden Fahrzeug mehr Platz machen und krachte mit der rechten hinteren Fahrzeugseite gegen das Haus. Es entstand ein Schaden von ca. 10.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen. Die Fahrgäste setzten ihren Weg zu Fuß fort.

