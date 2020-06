Polizei Steinfurt

POL-ST: Mettingen, Verkehrsunfallflucht

Mettingen (ots)

Eine PKW Fahrerin befuhr am Mittwoch (17.06.), gegen 17.20 Uhr, mit ihrem Pkw die Querenbergstraße in Fahrtrichtung Mettingen, als ihr auf Höhe Hausnummer 106 ein silberfarbener größerer Pkw entgegenkam. Es kam zu einem Kontakt mit den jeweils linken Außenspiegeln. Bei dem silbernen Pkw könnte es sich um einen Ford Galaxy oder einem ähnlichen Pkw-Typ gehandelt haben. Weitere Hinweise zum flüchtigen Unfallverursacher liegen nicht vor. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/ 591 - 4315.

