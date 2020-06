Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Feuer gemeldet

Greven (ots)

In der Nacht zum Freitag (19.06.2020) wurde von der Goerdelerstraße ein Feuer gemeldet. Anwohner waren gegen 03.30 Uhr durch laute Knallgeräusche auf den Brand aufmerksam geworden. In Höhe Hausnummer 32 waren die dort zur Abholung bereitgelegten gelben Müllsäcke in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Es ist, außer an den Müllsäcken, kein weiterer Sachschaden entstanden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Da von einer Brandstiftung auszugehen ist, bitten die Beamten um Hinweise unter Telefon 02571/928-4455.

