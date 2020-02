Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Guthaben erschwindelt

Gelsenkirchen (ots)

Eine Betrügerin hat am Donnerstag, 13. Februar, Guthaben von mehreren Guthabenkarten verschiedener Anbieter ergaunert. Der Schaden beläuft sich auf einen fast vierstelligen Betrag. Gegen 14 Uhr erhielt der Mitarbeiter eines Kiosks in Beckhausen einen Anruf von einer Frau, der sich als Mitarbeiterin eines Servicebetriebes für Cash-Code-Karten ausgab. Sie sagte, dass auf die Geräte ein neues Betriebssystem aufgespielt wurde. Jetzt müsste überprüft werden, ob die neue Software fehlerfrei funktioniert. Die Täterin forderte ihr Opfer auf, mehr als ein Dutzend Guthaben-Karten auszudrucken und die Codes durchzugeben. Nachdem dies erfolgt war, beendete die Anruferin das Telefonat. Hinweise auf die Betrügerin nimmt die Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365-7112 (Kriminalkommissariat 12) oder 0209 365-8240 (Kriminalwache) entgegen. Die Polizei rät, am Telefon niemals sensible Daten preiszugeben oder aufgrund eines Anrufs eine Überweisung zu tätigen.

