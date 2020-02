Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Angriff auf Polizeibeamte bei Unfallaufnahme

Gelsenkirchen (ots)

Neben dem Verdacht der Gefährdung des Straßenverkehrs durch Fahren unter Alkoholeinfluss und Unfallflucht muss sich ein 49 Jahre alter Gelsenkirchener nun auch wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. Gestern, 12. Februar 2020, touchierte der zunächst unbekannte Autofahrer gegen 20.45 Uhr an der Hüller Straße in Bulmke-Hüllen den Außenspiegel eines entgegen kommenden Fahrzeuges. Danach entfernte sich der Peugotfahrer trotz Aufforderung des Geschädigten, sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Als Polizeibeamte dann um 21.15 Uhr das Auto des mutmaßlichen Unfallverursachers an der Grimbergstraße in Bismarck kontrollieren wollten, kam plötzlich ein stark alkoholisierter 49 Jahre alter Mann dazu. Er gab sich als Fahrer des Wagens zu erkennen und versuchte die Beamten zunächst mit massiven Beleidigungen und später auch körperlich an der Arbeit zu hindern. Die Beamten mussten dem Mann aus Gründen der Eigensicherung Handschellen anlegen und brachten ihn zur Verhinderung weiterer Straftaten ins Polizeigewahrsam. Bei dem Einsatz verletzten sich die Beamten leicht, blieben aber dienstfähig. Ein bei dem Beschuldigten freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest war positiv, so dass ein Arzt dem Mann eine Blutprobe entnahm.

