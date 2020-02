Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Haftbefehl vollstreckt

Gelsenkirchen (ots)

Die Gelsenkirchener Polizei nahm am Dienstag, 11. Februar, gegen 18 Uhr, einen 33-Jährigen an der Ringstraße im Bulmke-Hüllen fest. Gegen den Gelsenkirchener lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Bochum wegen gefährlicher Körperverletzung vor. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen

Christopher Grauwinkel

Telefon: +49 (0) 209 365-2010

E-Mail: Christopher.Grauwinkel@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell