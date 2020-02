Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: High vor den Augen der Polizei - Strafanzeige gegen 19-Jährigen

Gelsenkirchen (ots)

Auch das schnelle Wegwerfen eines Joints hat einen 19-Jährigen am Montagabend, 10. Februar 2020, nicht vor einer Strafanzeige bewahrt. Polizeibeamte kontrollierten den Gelsenkirchener gegen 20.30 Uhr an der Feldahornstraße in Schalke, nachdem der junge Mann ihnen rauchend entgegengekommen war. Bei seiner Durchsuchung fanden die Polizisten weitere Substanzen. Gegen ihn wurde eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gefertigt.

