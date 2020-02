Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Räuber mit schlechtem Gewissen gesucht!

Gelsenkirchen (ots)

Eine 22-jährige Gelsenkirchenerin ist am Montagabend, 10.Februar 2020, Opfer eines Raubes auf der Beisenstraße in Buer geworden. Die junge Frau war zu Fuß gegen 21.10 Uhr auf der Beisenstraße unterwegs, als sie in Höhe der Albertstraße von einem Mann angesprochen wurde. Mit dem Handy in der Hand blieb sie stehen. Der unbekannte Mann ging auf sie zu, entriss der Gelsenkirchenerin dann plötzlich das Mobiltelefon und flüchtete in ein am Fahrbahnrand wartendes Auto, das sich in unbekannte Richtung entfernte. Bei dem Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen schwarzen, höheren VW. Nach kurzer Zeit meldete sich die 22-Jährige bei der Polizei und gab an, nun wieder im Besitz ihres Handys zu sein. Sie hatte ihre eigene Rufnummer über das Telefon ihrer Mutter angerufen und mit dem Räuber gesprochen. Er gab an, dass er ihr Handy an einer Tankstelle an der Horster Straße abgeben werde. Den Täter erwartet trotzdem ein Strafverfahren. Der Unbekannte ist circa 25 Jahre alt, von kleiner Statur und sprach Hochdeutsch. Zum Tatzeitpunkt trug er eine schwarze Wollmütze und eine schwarze Wellensteyn-Jacke. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Täter und/oder seinem Aufenthaltsort machen können. Sachdienliche Hinweise bitte unter den Rufnummern 0209/365-8112 (KK21) oder -8240 (Kriminalwache).

