Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Drei Verletzte und hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall

Gelsenkirchen (ots)

Drei Leichtverletzte und etwa 10000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstag, 11. Februar, auf der Kreuzung Florastraße/Overwegstraße. Gegen 13.20 Uhr war ein 41-jähriger Daimler-Fahrer aus Gelsenkirchen auf der Florastraße in Richtung Feldmark unterwegs. Im Kreuzungsbereich stieß er mit dem Audi einer 37-Jährigen zusammen. Die Gelsenkirchenerin befand sich mit ihrem A4 auf der Overwegstraße in Fahrtrichtung Schalke. Beide Autofahrer und eine siebenjährige Mitfahrerin der 37-Jährigen wurden mit Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen

Christopher Grauwinkel

Telefon: +49 (0) 209 365-2010

E-Mail: Christopher.Grauwinkel@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell