POL-GE: Zeugensuche: Taschendiebe scheitern und flüchten

Zwei unbekannte Täter haben am Mittwochabend, 12. Februar 2020, versucht mehrere Kunden in einem Lebensmittelgeschäft am Bahnhofsvorplatz in der Altstadt zu bestehlen. Als sie gegen 22 Uhr von einem Mitarbeiter des Geschäftes angesprochen wurden, flüchtete das Duo, aber offenbar ohne Beute gemacht zu haben. Dennoch sucht die Polizei nun Zeugen, die Angaben zu den Unbekannten machen können.

Der eine Mann ist etwa 25 Jahre alt, circa 1,90 Meter groß, hat eine schlanke Statur und seine langen schwarzen Haare zum Zopf gebunden. Er trug eine beige Winterjacke mit blau gefärbtem Schulterbereich und Kapuze, eine schwarze Hose und schwarze Schuhe. Der zweite Unbekannte ist rund 20 Jahre alt, 1,75 Meter groß, ebenfalls schlank und dunkelhaarig. Er trug ein schwarzes Basecap mit weißem Emblem, eine graue Jacke mit schwarzen Elementen sowie schwarze Schuhe, eine schwarze Jogginghose und eine schwarze Umhängetasche. Hinweise bitte an die Polizei Gelsenkirchen unter den Telefonnummern 0209/365-8110 (Kriminalkommissariat 21) oder -8240 (Kriminalwache).

