Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bu., Eigentümer gesucht

Steinfurt-Bu. (ots)

Am Samstag (13.06.) meldeten sich Zeugen bei der Polizei, die in einem Waldstück im Bagno originalverpackte Kopfhörer gefunden haben. Die mehr als 70 Kopfhörer waren in mehreren Bananen-Kartons gelagert, die in einem Gebüsch versteckt waren. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und geht davon aus, dass es sich bei den Kopfhörern um Diebesgut handelt. Aktuell gibt es keinen Hinweis auf den oder die Eigentümer. Die Polizei fragt: Wer weiß, wem die Kopfhörer gehören bzw. wer hat am Bagno verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Polizei in Steinfurt, Telefon 02551-15-4115.

