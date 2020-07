Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Klebeband über Fahrbahn gespannt

Bad Dürkheim (ots)

Am 30.06.2020 konnte ein PKW-Fahrer in den Kappesgärten in Bad Dürkheim ein quer über die Straße gespanntes Klebeband feststellen. Dies war durch bislang unbekannte Täter so gespannt worden, dass Radfahrer und Motorradfahrer daran hängen geblieben wären und sich möglicherweise schwere Verletzungen zugezogen hätten. Das Klebeband war auf der einen Seite an einer Straßenlaterne und auf der anderen Seite an einem Gebüsch befestigt. Durch diese verantwortungslose Aktion wurde glücklicherweise niemand verletzt. Die Ermittlungen wegen einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr wurden aufgenommen. Da es weder weitere Zeugen noch Täterhinweise gibt, bittet die Polizei Bad Dürkheim um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

