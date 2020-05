Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Junge fährt ungebremst mit Fahrrad auf Straße und kollidiert dort mit Auto

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Stadt Titisee-Neustadt;]

Ein 9-jähriger Junge befuhr am 27.05.20, gg. 13 Uhr, mit seinem Fahrrad einen abschüssigen Fußweg in Richtung Hauptstraße. An der Hauptstraße angelangt, querte er die Fahrbahn ungebremst und kollidierte dort mit einem heranfahrenden Pkw einer 47-jährigen Fahrzeuglenkerin frontal. Das Kind wurde vom Fahrrad in Richtung Gegenfahrbahn abgeworfen. Im Anschluss flüchtete der Junge zu Fuß.

Der leicht verletzte Junge konnte wenig später durch eine Polizeistreife festgestellt und an das Rote Kreuz übergeben werden. Nach ambulanter Erstversorgung in einer nahegelegenen Klinik, konnte das Kind wieder nach Hause entlassen werden.

Nach momentanem Stand der Ermittlungen hatte der Junge zu Unfallzeitpunkt einen Helm getragen. Das Fahrrad war verkehrstüchtig.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro.

Sollten Passanten sachdienliche Hinweise geben können, werden diese gebeten sich beim Polizeirevier Titisee-Neustadt, unter der Telefonnummer Tel. 07651/93360, zu melden.

