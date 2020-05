Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weilheim: Stehender Lieferwagen eines Paketdienstes angefahren - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Während der Zusteller am Mittwochmorgen, 27.05.2020, in Weilheim ein Paket übergab, wurde sein auf der Straße stehender Lieferwagen von einem unbekannten Fahrzeug angefahren. Gegen 10:30 Uhr hatte der 28 Jahre alte Zusteller seinen Sprinter in der Dorfstraße entgegen der Fahrtrichtung geparkt und war zu einem nahen Haus gegangen. Er hörte dann noch ein Geräusch, sah aber niemanden mehr. Er stellte bei der Rückkehr zu seinem Lieferwagen einen frischen Unfallschaden vorne rechts fest. Die Schadenshöhe liegt bei rund 2000 Euro. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (Kontakt 07751 8316-531) bittet Zeugen, sich zu melden.

