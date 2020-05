Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ühlingen-Birkendorf: Auffahrunfall - Autofahrerin leicht verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Eine Autofahrerin hat sich bei einem Auffahrunfall am Mittwochnachmittag auf der L 157 zwischen Grafenhausen und Birkendorf leicht verletzt. Die 18-jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Sie war gegen 15:00 Uhr kurz vor Birkendorf einem wartenden Lieferwagen samt Anhänger aufgefahren. Der 35-jährige Lieferwagenfahrer wollte dort nach links auf einen Parkplatz abbiegen und stand verkehrsbedingt. Die Insassen im Lieferwagen überstanden den Zusammenstoß unversehrt, die Autofahrerin erlitt nach derzeitigem Kenntnisstand eine Fraktur. Ihr Ford wurde schwer beschädigt. Der Sachschaden liegt bei rund 12000 Euro. Am Gespann entstand nur am Anhänger ein Schaden von rund 800 Euro.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell