Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Auto angefahren und abgehauen - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Einen Sachschaden von rund 1000 Euro wurde am Mittwoch, 27.05.2020, auf dem Kundenparkplatz einer Bank in der Adolf-Müller-Straße an einem braunen Ford B-Max verursacht. Dieser stand im Zeitraum von 09.50 Uhr bis 10.10 Uhr dort und wurde von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Einparken in die Parklücke hinten links touchiert. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

