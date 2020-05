Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schwörstadt: Küchenmaschine verschmort - Feuerwehr und Polizei im Einsatz

Freiburg (ots)

Eine schmorende Küchenmaschine hat am Mittwoch, 27.05.2020, zu einer starken Rauchentwicklung in einem Haus in Schwörstadt geführt. Die Feuerwehr rückte mit drei Fahrzeugen an. Gegen 11:30 Uhr hatte ein 63 Jahre alter Bewohner des Hauses den Rauch bemerkt und war mit einem überlassenen Zweitschlüssel in die Wohnung der Nachbarin gegangen, da dort niemand zu Hause war. Dabei atmete er den Rauch ein und wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Er blieb unverletzt. Außer der Küchenmaschine war kein Sachschaden zu beklagen. Die 30-jährige Bewohnerin hatte diese auf der Herdplatte stehen. Als die dann die Wohnung verließ, muss ihr kleines Kind noch am Herd herumgespielt haben und dabei unbemerkt eine Herdplatte eingeschalten haben.

