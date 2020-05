Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Maschinengewehr entpuppt sich als Tischbein

Freiburg (ots)

Ein mit einem Maschinengewehr hantierender Mann hat sich am Mittwochabend, 27.05.2020, in Lörrach, als ein Tischbein reparierender Gastwirt entpuppt. Kurz vor Mitternacht war der Polizei ein Mann mit freiem Oberkörper in einer Gaststätte gemeldet worden, der mit einem Maschinengewehr hantieren und dieses reinigen würde. Die verdeckt angerückte Polizei traf dort auf den Wirt, der gerade versuchte, ein Tischbein wieder in Stand zu setzen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell